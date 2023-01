PCP vai entregar proposta para aumentar apoio às artes em 33,7 milhões de euros

O secretário-geral do PCP, Paulo Raimundo, anunciou esta segunda-feira numa audição pública com 32 entidades culturais no Parlamento que o partido vai entregar na terça-feira um projecto de resolução para aumentar as verbas do apoio às artes em 33,7 milhões de euros. A ideia é responder à “insuficiência dos apoios às companhias e aos artistas, garantindo os meios financeiros para tal”, e avançar para uma “revisão” do actual modelo de concursos da Direcção-Geral das Artes (DGArtes).