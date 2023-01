Cartas ao Director

Sem vergonha

Exma. Sra. D. Ana Catarina Mendes, não tente minimizar os erros do seu Governo. São erros demais e não vale a pena a senhora desviar deles as atenções. É certo que nós, portugueses, além de politicamente analfabetos, temos a memória curta.

Assumir é o verbo da moda. Mas não basta assumir. É preciso corrigir, mas não se corrige com a leveza com que V. Exa. conjuga o verbo “corrigir”. São erros a mais, sem falarmos dos outros erros passados que, pelos vistos, entre assumidos e corrigidos, continuam a repetir-se. Não tenho culpa. Votei uma vez no PS, há muitos anos, mas logo “emendei a mão”.

E, por fim, deixe que lhe diga: o ideal para vós seria uma democracia sem liberdade de imprensa!

José Madureira, Porto

A trapalhada das nomeações

Não sendo certamente a minha “praia”, opinar, acerca das politiquices, que estão a passar cá na nossa casa, contudo, como cidadão, tenho a nítida percepção, de que este governo, conduzido pelo primeiro-ministro, senhor dr. António Costa, está terrivelmente enfermo. Mas, não é que o senhor primeiro-ministro, ainda tem a ousadia de apregoar aos quatro ventos, que o governo de que é líder está coeso. Muito bem. Mas ultimamente que grande trapalhada o primeiro-ministro tem vivido, com as nomeações que tem promovido e todas elas, completamente falhadas. Dá vontade de afirmar “cada tiro, cada melro”. Que vergonha!

Mário da Silva Jesus, Odivelas

O ataques às Cidades Ucranianas

Estando a Rússia a atacar e a semear o caos sistematicamente nas cidades da Ucrânia, destruindo tudo o que pode, trate-se de objectivos militares sejam eles objectivos civis, porque não há-de Kiev ripostar e atacar também as cidades russas?

Ou será que estando um país a ser invadido por um exército impiedoso, que não respeita as vidas de civis e de militares, até quando a paciência dos dirigentes ucranianos pode manter-se sem se decidir em dar uma resposta eficaz aos ditadores de Moscovo?

Bem sei que isso pode ter altos custos perigosos para todos nós mas então podem Putin e os seus amigos destruírem totalmente um país e um povo? E a liberdade não tem, muitas vezes, um preço elevado?

Uma questão a que o ocidente deve estar atento pois a contenção não vai nem pode manter-se por muito mais tempo.

Manuel Alves, Lisboa

Guerra – a palavra do ano

Em Portugal todos os anos é escolhida a palavra do ano. A mais escrutinada entre os falantes. Claro está, que tão fatídico vocábulo devia ser banido do globo, se todas as armas fossem destruídas para sempre, restando apenas a Paz e o bem-estar de toda a Humanidade.

Este ano a palavra “guerra” deveu-se às três satânicas palavras “operação militar especial”, materializadas com a criminosa invasão da Ucrânia.

Eis, pois, alguns sinónimos de guerra. Luta armada entre países:

- Operação militar especial (no dantesco vocábulo putiniano) luta, combate, batalha, duelo, conflagração, pugna, guerrilha, prélio, certame, liça, lide, recontro, campanha, refrega;



Choque violento entre grupos: Choque, confronto, briga, enfrentamento, embate, disputa, colisão, rivalidade, oposição, confrontação, rixa, revolta, contenda, peleja, pendência, testilha, recontro, entrevero, justa;



Divergência de ideias ou de acções: Divergência, oposição, atrito, discordância, desacordo, discórdia, antagonismo, desavença, desentendimento, dissidência, desinteligência, dissensão, dissentimento, incompatibilidade, inconformidade, zanga; discussão acalorada:

- Discussão, hostilidade, bate-boca, altercação, bate-barba, rixa, zanga, pega, querela, pendenga, pendência, questão, debate, bulha, berreiro, alarido, celeuma, banzé, contestação; perturbação da ordem: perturbação, desordem, confusão, tumulto, agitação, balbúrdia, alvoroço, zaragata, embrulhada, motim, espalhafato, matinada, chinfrim, tropel, tropelia;

José Amaral, Vila Nova de Gaia