Mais de 300 detidos após a invasão de apoiantes bolsonaristas ao Congresso brasileiro

Depois de semanas marcadas por protestos dos apoiantes de Bolsonaro, este domingo centenas de manifestantes invadiram o Congresso, o Palácio do Planalto e o Supremo Tribunal Federal, em Brasília. Recusam a vitória de Lula da Silva e pedem a intervenção do exército para que tome o poder no país.

Os invasores pilharam diversos objectos dos edifícios governamentais. Um ministro e um deputado brasileiros denunciaram que os apoiantes roubaram armas de fogo guardadas no palácio presidencial. De acordo com a imprensa brasileira, foram detidas mais de 300 pessoas e apreendidos mais de 40 autocarros.

​O Presidente do Brasil, que tomou posse há precisamente uma semana, já reagiu. Além de ter decretado a intervenção federal, de forma a garantir a segurança do espaço, classificou a invasão como uma “barbárie”, organizada por “fascistas fanáticos”. Lula da Silva garantiu que será levada a cabo uma investigação aprofundada e será encontrado “quem pagou autocarros, estadia, churrascos” às pessoas que foram até Brasília para invadir o Congresso, Palácio do Planalto e Supremo Tribunal do Brasil.