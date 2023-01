Obras condicionam trânsito na Ponte 25 de Abril durante 10 dias

O trânsito na Ponte 25 de Abril vai sofrer condicionamentos a partir desta terça-feira e até ao dia 20 de Janeiro, entre as 21h00 e as 07h00, devido a obras de manutenção, anunciou a Lusoponte.

Segundo um comunicado da empresa concessionária da ponte que liga Lisboa a Almada (distrito de Setúbal), durante 10 dias vão ser executados trabalhos de repavimentação do piso.

Os trabalhos vão decorrer todos os dias úteis.

No dia 18 de Janeiro, e no mesmo período horário (entre as 21h00 e as 07h00), os acessos à Avenida da Ponte pela Auto-estrada 5 e pelo ramo das Amoreiras no sentido Norte/Sul serão encerrados, estando assegurados desvios alternativos.

"A Lusoponte agradece desde já a compreensão de todos os senhores automobilistas para os eventuais incómodos que esta intervenção possa vir a causar", acrescenta a empresa no comunicado.