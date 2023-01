TAP com nova greve marcada entre 25 e 31 de Janeiro

Tripulantes de cabina avançam amanhã com pré-aviso de greve para os dias 25 a 31 de Janeiro, inclusive, depois das negociações com a TAP terem falhado.

Depois da greve dos tripulantes de cabina que se realizou nos dias 8 e 9 de Dezembro, pode já haver outra entre os dias 25 e 31 deste mês (inclusive), de acordo com o pré-aviso de greve que dará entrada amanhã, terça-feira, por parte do Sindicato Nacional do Pessoal de Voo da Aviação Civil (SNPVAC).

Conforme tinha sido estipulado em assembleia-geral (AG) do sindicato, os trabalhadores foram notificados esta segunda-feira, 24 horas antes do pré-aviso de greve.

"Apelo, desde já, à adesão de todos para que, mais uma vez, possamos dar nota cabal à empresa da nossa união em torno do descontentamento relativamente às matérias abordadas e deliberadas na AG de dia 3 de Novembro, que constituem as nossas reivindicações legítimas e responsáveis", afirmou, em comunicado aos associados, o presidente da assembleia-geral, Ricardo Andrade.

No dia 29 de Dezembro, e depois de as negociações entre a administração da transportadora aérea e o sindicato terem sido reiniciadas, e da TAP ter apresentado uma proposta tendo como objectivo a paz social, esta acabou por ser rejeitada pelos associados do SNPVAC. O "chumbo" teve suporte numa esmagadora maioria, composta por 615 votos contra a proposta, seis a favor e três abstenções, segundo os dados oficiais.

Conforme noticiou o PÚBLICO, a TAP, segundo a minuta do acordo, pretendia “sanar o clima de instabilidade social actualmente existente” entre os tripulantes de cabine, por via da “resolução de questões interpretativas” de matérias laborais.

Entre os aspectos enunciados estão compromissos, nomeadamente remuneratórios, a que os trabalhadores dizem já ter direito, e que foram suspensos com a aplicação do acordo de emergência em vigor.

Do lado da TAP, havia a exigência de o SNPVAC pôr termo às acções judiciais interpostas por causa dos temas laborais em disputa (como a contabilização da meia hora após a imobilização do avião), tendo ainda o sindicato de renunciar em intentar novas acções judiciais.

Em paralelo, pretendia-se “criar condições para que, num contexto de paz social, se inicie construtivamente o processo de revisão integral do actual acordo de empresa”, datado de 2006, e classificado como "ultrajante" pelo SNPVAC.

Poucos dias antes da votação, a 19 de Dezembro, a presidente executiva da TAP, Christine Ourmières-Widener, tinha afirmado que as conversações com o sindicato estavam “no bom caminho”.

No dia 6 de Dezembro, pouco antes da efectivação da greve - que levou ao cancelamento de 360 voos de forma antecipada pela TAP -, os associados do SNPVAC tinham mandato a direcção, presidida por Ricardo Penarroias, para marcar, se necessário, um mínimo de cinco dias de nova paralização a realizar até 31 de Janeiro, "comunicadas aos associados 24 horas antes da entrada do pré-aviso de greve".

Devido à greve que se realizou nos dias 8 e 9 de Dezembro, foram afectados cerca de 50.000 passageiros, com uma perda associada da ordem dos oito milhões de euros em receitas, segundo a TAP.