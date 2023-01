Exportações cresceram acima das importações em Novembro

Os dados do comércio internacional divulgados esta segunda-feira pelo INE mostram que no mês de Novembro as exportações e as importações de bens registaram variações homólogas nominais de +18,9%, para 7204 milhões, e +16,2%, para 9637 milhões, respectivamente.

De acordo com o INE, estes dados reflectem “uma desaceleração dos preços”, com os índices de valor unitário a registar variações homólogas de +13,0% nas exportações e +14,1% nas importações, abaixo dos valores de Outubro (mês em que as importações superaram as exportações).

Sem contar com os produtos ligados à energia (combustíveis e lubrificantes), registaram-se “aumentos de 15,5% nas exportações e 13,5% nas importações” (contra +19,4% e +25,2% em Outubro).

Depois do défice de 2822 milhões que se verificou no saldo da balança comercial de bens em Outubro, este passou para 2433 milhões em Novembro, um agravamento de 198 milhões em termos homólogos. Se se retirar da equação os combustíveis e lubrificantes, o agravamento passa para 81 milhões, o que mostra bem o impacto da energia na balança comercial.

Feitas as contas aos 11 meses do ano (os dados de Dezembro e do ano completo serão conhecidos a 9 de Fevereiro), o défice de bens (que é normalmente minimizado na balança comercial pelo turismo, nos serviços) chegou já aos 27.907 milhões de euros, 64% acima do mesmo período de 2021.

O INE destaca que, nas exportações de Novembro deste ano, quando comparado com o mesmo mês de 2021, “registaram-se acréscimos em todas as categorias”, com destaque para o “material de transporte (+22,2%, sobretudo para o Reino Unido e Itália)”, as “máquinas e outros bens de capital (+30,9%, principalmente para Espanha) e os combustíveis e lubrificantes (+100,4%), “maioritariamente com destino aos mercados extra-U.E.”

Já nas importações o realce vai para a subida de compras de material de transporte (+35,6%) “maioritariamente do Canadá e de Espanha”, e de combustíveis e lubrificantes (+36,0%) a países fora da UE. “Destaca-se também”, refere o INE, a diminuição nas importações de fornecimentos industriais (-1,5%), sobretudo de produtos químicos da Irlanda”.

Já entre os principais parceiros o INE salienta o aumento das trocas comerciais com Espanha (que assume a liderança nas transacções, pela sua proximidade geográfica e dimensão): “+12,3% nas exportações, sobretudo de máquinas e outros bens de capital e +14% nas importações, principalmente de produtos alimentares e bebidas e material de transporte”. No mês em análise, Portugal exportou bens no valor de 1901 milhões de euros para Espanha (26% do total), e importou 3071 milhões (32%).