Mészáros (1950-2023): “Gostava muito do seu cigarrinho, era o grande vício dele”

Há muitas conexões felizes do Sporting com a Hungria. O único título europeu dos “leões”, a Taça das Taças em 1964 foi numa final contra uma equipa húngara (MTK Budapeste) e é húngaro o treinador com mais títulos de campeão (Josef Szabo, quatro vezes campeão). Também foi húngaro um dos grandes guarda-redes do futebol sportinguista, Ferenc Mészáros, dono da baliza “leonina” numa época de muitas conquistas – campeonato, taça e Supertaça em 1982. O antigo internacional húngaro morreu nesta segunda-feira, aos 72 anos, em Budapeste, de acordo com uma nota de condolências divulgada pelo Sporting.