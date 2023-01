Nuno Borges: “Foi muito desgastante mas, ‘fogo’, foi um ano incrível”

Nascido na Maia há 25 anos, o tenista Nuno Borges estreou-se o ano passado nos torneios do Grand Slam, actuando nos quadros principais de Roland Garros, Wimbledon e US Open – tendo mesmo ultrapassado a primeira ronda em Nova Iorque –, e na selecção da Taça Davis em singulares, somando por vitórias os dois encontros individuais frente a adversários do top 100. Foi igualmente fundamental nos pares, ao lado de Francisco Cabral, ao lado de quem formou a primeira dupla portuguesa a celebrar o triunfo no Millennium Estoril Open.