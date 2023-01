Penáltis para avaliar e um intervalo prolongado

O jogo entre o Casa Pia e o FC Porto teve um intervalo que durou 22 minutos e 58 segundos. Ao árbitro apenas compete perguntar ao capitão da equipa que chega tarde o motivo do atraso, limitando-se a escrever no relatório, tal como o delegado da Liga, o atraso e a justificação para o mesmo. Compete depois à organização do jogo punir monetariamente o infractor. É de recordar que a lei 7, “a duração do jogo”, no seu “ponto 2. intervalo”, diz que “… os jogadores têm direito a um descanso entre as duas partes, que não deve exceder os 15 minutos".