Segunda na TV: Dias Selvagens, O Homem-Coala e Um Gesto de Liberdade

No começo de uma Semana Inquietante, as escolhas do dia também passam por Manchester By the Sea, música de Charraz e o regresso de 9-1-1 e The Split.

CINEMA

Insidioso

Cinemundo, 22h30

James Wan (Saw, The Conjuring) realiza este filme de terror psicológico em que Rose Byrne e Patrick Wilson dão vida a um casal que muda de casa com os três filhos e se depara com eventos estranhos – um deles, o inexplicável coma profundo em que um dos miúdos cai. Recorrem a uma espírita que lhes diz que a alma da criança está aprisionada noutra dimensão e que só o pai a pode salvar.

Insidioso abre o ciclo Semana Inquietante, que faz a contagem decrescente para a próxima sexta-feira 13 com um filme arrepiante por noite: Até ao Inferno (amanhã), O Cadáver de Anna Fritz (quarta), The Reckoning - O Derradeiro Julgamento (quinta) e Spiral - O Novo Capítulo de Saw (sexta).

Dias Selvagens

RTP2, 22h50

Estreado em 1990, o premiado segundo filme de Wong Kar Wai passa-se na Hong Kong dos anos 1960 e segue um homem (Leslie Cheung) em busca da sua mãe biológica, depois de ficar a saber pela mulher que o criou que foi adoptado.

Manchester By the Sea

TVCine Top, 1h05

Casey Affleck lidera um elenco que também inclui Michelle Williams, Kyle Chandler, Lucas Hedges e Gretchen Mol. O filme ganhou dois Óscares: melhor actor principal (Affleck) e argumento original (Kenneth Lonergan, que também realiza). Conta a história de Lee Chandler, um encarregado de limpeza que tenta lidar com a morte do irmão e cuidar do sobrinho.

SÉRIES

O Homem-Coala

Disney+, streaming

Estreia. Michael Cusack é o criador (e a voz principal) desta série de animação que parodia os arquétipos relacionados com super-heróis, trazendo-os à terra no corpo de um homem dos subúrbios que só não é comum nos seus ensejos salvadores.

Justin Roiland, co-criador de Rick e Morty e Solar Opposites, e a dupla Dan Hernandez e Benji Samit, que escreveu o filme Pokémon: Detective Pikachu, juntam-se a Cusack como showrunners. No elenco vocal aparecem também Hugh Jackman, Sarah Snook, Demi Lardner, Jemaine Clement, Hugo Weaving e Miranda Otto.

A acção decorre numa comunidade australiana onde parece que o maior crime é que a relva cresça um centímetro a mais. Mas há outras ameaças à espreita – e não nos referimos apenas aos gangues de cangurus. Felizmente, a cidade tem quem a proteja (mais ou menos): o Homem-Coala, a nada secreta identidade de um pai de família de meia-idade honestamente armado em herói.

The Split

AXN White, 21h25

Começa a segunda ronda da trama legal de Abi Morgan (a premiada criadora de The Hour) em torno de uma família de advogados especializados em divórcios. A série, também conhecida como Tribunal de Família, prossegue com Hannah Stern (Nicola Walker) a enfrentar não só as exigências dos desafios profissionais como a crise no próprio casamento.

9-1-1

Fox Life, 22h20

Um dirigível em chamas e uma estrutura em colapso. São estas as urgências a que acorrem os socorristas na abertura da sexta temporada da série criada por Ryan Murphy e Brad Falchuk. Fica no ar às segundas, com direito a dois episódios esta noite.

DOCUMENTÁRIO

Um Gesto de Liberdade

RTP1, 22h48

Jacinto Godinho e Carlos Oliveira assinam este trabalho sobre a vigília pela paz na Capela do Rato, que minou o Estado Novo ao expor fracturas entre o regime e a Igreja que lhe servia de pilar. No dia 30 de Dezembro de 1972, um grupo de católicos ocupou a capela lisboeta para protestar contra a Guerra Colonial e ali permaneceu em reflexão (e, em muitos casos, em greve de fome) até à intervenção da polícia de choque e da PIDE, que detiveram dezenas de pessoas.

MÚSICA

Rogério Charraz - O Coreto

RTP1, 23h56

O cantautor mostra O Coreto, um álbum descrito como “uma história de amor com várias páginas nas entrelinhas” ou um “disco com o país lá dentro”. Com música de Charraz e letras de José Fialho Gouveia, conta e canta assimetrias e contrastes entre cidades e aldeias, litoral e interior, quem parte e quem fica. Luísa Sobral surge como convidada neste concerto, gravado no Teatro da Trindade, em Lisboa, em Maio de 2021.