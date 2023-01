O hip-hop dos De La Soul chega, finalmente, ao streaming

Todas as semanas, milhares de novas canções e de novos álbuns chegam aos serviços de streaming, mas poucos terão sido tão aguardados —​ ou desejados — como os dos De La Soul, trio seminal do hip-hop norte-americano dos anos 90 que logo ao álbum de estreia, 3 Feet High and Rising, de 1989, conquistou uma legião de fãs e se tornou, com o seu estilo solar e carregado de samples, uma das formações mais influentes daquele género emergente.