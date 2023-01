Anne Teresa de Keersmaeker no 91.º aniversário do Teatro Rivoli

Programa gratuito inclui também espectáculos do Teatro de Marionetas do Porto, da dupla Trypas Corassão e da Sonoscopia. A festa decorre de 18 a 22 de Janeiro.

A estreia nacional de Mystery Sonatas/for Rosa, da coreógrafa belga Anne Teresa de Keersmaeker, com a violinista Amandine Beyer, destaca-se na programação dos 91 anos do Teatro Rivoli, no Porto, a festejar de 18 a 22 de Janeiro.

A celebração dos 35 anos do Teatro de Marionetas do Porto, com o espectáculo Como um carrossel (dia 21, às 16h; dia 22, às 15h) e uma actuação de Trypas Corassão (dia 21, às 23h30), dupla formada por Tita Maravilha e Cigarra, são outros itens do programa. Está ainda previsto um concerto do quarteto Máquina Magnética, um projecto da associação Sonoscopia, e o lançamento do décimo volume dos Cadernos do Rivoli (dia 21h, às 18h) centrado exclusivamente na dança.

Mystery Sonatas/for Rosa (2022), um espectáculo que junta o desenho coreográfico de Keersmaeker com música do conjunto Gli Incogniti, sob a direcção musical da violinista francesa Amandine Beyer, sobe ao palco do grande auditório do Rivoli a 20 e 21 de Janeiro, às 21h30.

Escritas por volta de 1676-1678, por Heinrich Ignaz Franz Biber, as "Sonatas do Mistério", também conhecidas como "Sonatas do Rosário", traduzem os 15 mistérios da vida de Maria. Compostas para a prática religiosa, estão associadas à representação católica do "Mistério", assente na oração do Rosário e nas três voltas do "Terço" que a compõem, congregando as principais orações marianas (Avé Maria e Salve Rainha), intercaladas pelo Pai Nosso.

À apresentação do espectáculo no Rivoli segue-se uma passagem pela Culturgest, em Lisboa, que recebe a peça a 25 e 26 de Janeiro.

Já o Teatro de Marionetas do Porto levará a peça Como um carrossel, de 2006, escrita e encenada por João Paulo Seara Cardoso (1956-2010), ao pequeno auditório do Rivoli. Nesta nova versão do espectáculo, que terá também apresentações para a comunidade escolar nos dias 18, 19 e 20, foram incluídos momentos em língua gestual portuguesa, para ampliar o alcance de público.

No dia 22, a encerrar o 91.º aniversário do teatro, a Sonoscopia apresenta às 17h a sua Máquina Magnética: um quarteto em que a electrónica digital do duo de Miguel Carvalhais e Pedro Tudela (também conhecido por @c) encontra os instrumentos percussivos customizados de Gustavo Costa e a luz e vídeo em tempo real de Rodrigo Carvalho.

O programa de aniversário do Rivoli é totalmente gratuito, mediante levantamento de bilhete nos dias das sessões, a partir das 10h, na bilheteira do Rivoli, ou online. A entrada na festa da dupla Trypas Corassão e no lançamento dos Cadernos do Rivoli é livre, até à lotação do espaço.