Os candidatos liberais estão na rua. O que dizem as moções

Os três candidatos à liderança da Iniciativa Liberal apresentaram este sábado as suas moções de estratégia global com que vão disputar o voto dos militantes na Convenção Nacional do partido, que decorre nos próximos dias 21 e 22, em Lisboa. Os deputados Carla Castro e Rui Rocha e o conselheiro nacional José Cardoso revelam, no entanto, ambições muito diferentes.