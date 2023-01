Finalmente uma boa notícia

Dentro do negativo dos casos com as recentes nomeações governamentais, a demissão relâmpago de Carla Alves é uma boa notícia. É boa porque primou o princípio de que a um governante não basta ter (ainda) o registo criminal virgem. Não vingou o famoso “À justiça o que é da justiça”, como no caso de Miguel Alves, que se arrastou penosamente durante quase dois meses, quando era claro que ele não era sério e/ou competente.

Pode ser que constitua um bom precedente e que os princípios éticos de quem nos representa e gere o que é de nós todos, independentemente das cores e das ideologias, passem a ser uma exigência prática e não citações vãs. No dia em que para as autarquias se aplicar um escrutínio semelhante (não vale rir…), muita coisa mudaria e o país melhoraria. Infelizmente não será amanhã, mas sejamos optimistas… e exigentes.

Carlos JF Sampaio, Esposende

O clube dos amigos vivos

Se este regabofe de demissões de ministros e secretários de Estado fosse durante a governação de Passos Coelho caia o Carmo, a Trindade e as Pirâmides de Gizé. Que vergonha para a democracia portuguesa saída do 25 de Abril de 1974. Se fizermos uma lista com nomes de políticos a contas com a Justiça, Portugal lidera. Se fosse com a presidência de Jorge Sampaio, o governo de António Costa já tinha ido dar uma volta ao bilhar grande. Mas, Marcelo Rebelo de Sousa é um político comprometido com o regime caduco do clube dos amigos vivos. Marcelo não tem coragem para dissolver a Assembleia da Republica. Marcelo quer terminar o mandato a passear e a dar palpites sobre tudo e mais alguma coisa. O que nos vale é a imprensa independente que faz da vida uma leitura diferente da insípida norma do vulgar.

Ademar Costa, Póvoa de Varzim

Mais um caso que envergonha o Governo e o país

Eis-nos perante mais um caso lamentável, que envergonha o Governo e o país, relativo à demissão de um membro do Governo após apenas 26 horas da sua tomada de posse. Na sequência deste caso, vem agora o primeiro-ministro informar o país que propôs ao Presidente da República a criação de um “circuito”, destinado a evitar a repetição deste tipo de situações.

Será que vem aí mais um organismo, financiado com dinheiros públicos – leia-se, pelos contribuintes – a que só faltará que o seu “presidente” tenha um vencimento equiparado ao de um director-geral da função pública, em vez de simplesmente fazerem o seu… “trabalho de casa”!?

Surreal, ridículo e… trágico para o país! Até quando?

Miguel Villas, Aldeia das Dez

De novo exames

O que foi uma paixão tornou-se numa tortura no que se refere à Educação. São absolutamente contundentes o artigo de Santana Castilho no PÚBLICO de 4 de Janeiro –"A luta dos professores contra um governo poluto" - e o editorial de Andreia Sanches do dia seguinte - "O acesso ao superior e o peso excessivo dos exames".

A falta de censo político da equipa ministerial é assustadora. Como se não chegasse a contestação dos professores, que ultrapassa um protesto sindical, temos de novo o problema com os exames. O ministério vem agora de novo com a questão dos exames em grande dose, fazendo tábua rasa da proposta do Conselho Nacional de Educação, onde estão entidades científicas, culturais e sociais e que alerta que não é feita a selecção dos mais capazes mas que beneficia quem pode pagar explicações. Novamente se esquece que o ensino secundário tem duas vertentes e, como tal, cada uma deve ter o seu tratamento; uma que pretensiosamente pretende validar uma escolaridade de 12 anos e uma segunda que diz respeito ao acesso ao ensino superior.

Percebe-se que há uma pretensão de combater a inflação das classificações, quando ao mesmo tempo foi o próprio ministério que veio introduzir um dos maiores factores de inflação - a classificação da média da disciplina de Educação Física para a nota final do secundário. Sem quer desvalorizar a função que esta disciplina tem na formação dos jovens, bastará constatar dois pontos: i) a diferença de condições para a prática desta actividade nas diversas escolas que vão desde um espaço de 40x20 a ser ocupado por duas ou três turmas ao mesmo tempo. até a belíssimos pavilhões polidesportivos bem como aqueles estabelecimentos que tem apoio das câmaras para a prática da natação; ii) verificar as classificações que eram atribuídas no final do ano quando a disciplina não contava para a média e as actuais. O regime criado no pós-pandemia fala por si só... Porquê alterar?

António Barbosa, Porto