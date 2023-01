PRR português falha no apoio à entrada dos jovens no mercado de trabalho

Estudo conclui que as políticas para a próxima geração previstas no PRR estão totalmente focadas na educação e faltam programas que ajudem os jovens a entrar no mercado de trabalho.

Apesar de os jovens portugueses estarem mais expostos ao desemprego do que os de outros países europeus, as 16 medidas do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR) nacional enquadradas no pilar das políticas destinadas às próximas gerações estão totalmente focadas na educação e formação e não prevêem programas específicos para incentivar a transição para o mercado de trabalho e para combater o desemprego dos jovens.