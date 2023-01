Alemanha afasta cenário de escassez de gás mas quer manter esforço de poupança

A Agência Federal de Redes da Alemanha (Bundesnetzagentur) afastou este domingo o cenário de uma escassez de gás durante este Inverno, mas defendeu a necessidade de manter o esforço de poupança, noticia a agência Efe. “Ainda que exista sempre uma margem de risco, não previmos que alguma coisa possa correr mal durante este Inverno”, afirmou o director da Bundesnetzagentur, Klaus Müller, em declarações ao jornal alemão Bild am Sonntag.

O responsável estimou que no final do Inverno os depósitos de gás estarão a 50% da sua capacidade total, estando neste momento com níveis de 90%.

O Governo alemão tinha estabelecido como meta que os depósitos estivessem, em Fevereiro, com níveis de 40%.

“Nunca se pode descartar algo por completo, mas a possibilidade de não alcançarmos essa meta é irrealista”, apontou Klaus Müller.

Apesar deste optimismo, o director da Agência Federal de Redes da Alemanha defendeu a necessidade de manter o esforço de poupança de gás, considerando que a postura contrária “sairia muito cara” e seria “não solidária”.

“Um aumento do consumo de gás conduziria a um aumento dos preços para as indústrias muito dependentes da energia que, depois de verem os seus gastos aumentar exponencialmente no Verão, podem agora recuperar”, argumentou.

Na perspectiva de Klaus Müller, o cenário aponta para que se tenha atingido um nível de preços que possam manter nos próximos dois anos, ainda que existam, pelo menos, três factores de risco, nomeadamente que o próximo Inverno seja rigoroso, o aumento do consumo de energia na China e as possíveis ameaças a infra-estruturas de gás.

Na sequência da guerra na Ucrânia, a Alemanha implementou uma estratégia para substituir o gás proveniente da Rússia, que representava 60% do consumo.

Essa estratégia incluiu um apelo à poupança, a criação de uma infra-estrutura para gás liquefeito e a substituição de energia gerada por centrais a gás por outras fontes de energia.