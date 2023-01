Sporting regressa às derrotas na Madeira

Com um golo de grande penalidade, o Marítimo somou a segunda vitória na I Liga e deixou os “leões” a 12 pontos do líder Benfica

Quando parecia que a pausa para a realização do Mundial 2022 tinha colocado o Sporting no rumo certo, uma viagem à Madeira fez regressar a turbulência a Alvalade. Frente a um aflito Marítimo, que tinha apenas um triunfo na I Liga, os “leões” realizaram uma exibição medíocre e, revelando muitas limitações ofensivas, sofreram a quinta derrota no campeonato. Numa partida em que os sportinguistas reclamaram várias grandes penalidades, foi um penálti favorável ao Marítimo, convertido por Cláudio Winck, que garantiu a vitória, por 1-0, aos insulares.

A atravessar o período mais consistente da época - sete vitórias consecutivas - e com uma deslocação ao Estádio da Luz já na próxima jornada, Rúben Amorim apresentou-se no Funchal sem dois dos seus principais trunfos (Morita e Pedro Gonçalves), mas optou por acrescentar mais uma baixa à sua equipa: em risco de falhar o derby lisboeta se visse um cartão amarelo, Nuno Santos iniciou a partida no banco.

Assim, no 3x4x3 habitual, o técnico sportinguista tinha como novidades a estreia do jovem Mateus Fernandes a titular na I Liga, com Arthur Gomes a ter a responsabilidade de fazer o corredor esquerdo.

Com apenas sete pontos em 42 possíveis, o Marítimo tinha apresentado alguns sinais de retoma na estreia de José Gomes na jornada anterior em Vila do Conde - empate a um golo -, e, no regresso aos Barreiros, o técnico de 52 anos apostou em dois reforços de Inverno contratados no Brasil: o guarda-redes Marcelo Carné e o extremo Léo Pereira.

Sem acusar a pressão do lugar incómodo que ocupa, o Marítimo mostrou pouco respeito pelo Sporting e procurou desde o apito inicial empurrar os “leões” para dentro da sua área. Com um futebol agradável, os madeirenses dominaram na primeira meia dúzia de minutos, período onde estiveram por duas vezes perto do golo: aos 3’, Léo Pereira falhou por pouco; aos 7’, Xadas testou o seu remate forte, mas não acertou na baliza de Adán.

Em dificuldades, o Sporting foi forçado a reagir e, a partir de meio da primeira parte, conseguiu estancar o perigo insular, e, mesmo sem colocar intensidade no seu jogo, beneficiou da melhor oportunidade dos primeiros 45 minutos, mas Carné, com uma grande defesa, impediu Paulinho de marcar pelo quarto jogo consecutivo.

A primeira parte amorfa do Sporting não motivou qualquer substituição ao intervalo, mas a equipa de Amorim pareceu regressar dos balneários com uma atitude menos passiva. Nos primeiros sete minutos do segundo tempo, com um futebol mais veloz e determinado, os “leões” surgiram melhores e, em duas jogadas quase consecutivas, Porro reclamou penálti após receber um toque pelas constas. No entanto, seria do outro lado que uma grande penalidade seria assinalada: aos 55’, revelando muita ingenuidade, Mateus Fernandes derrubou Percy Liza na área e, na conversão do penálti, Winck fez o segundo golo na I Liga.

Com a tarefa ainda mais difícil, Amorim começou por trocar o apagado Arthur Gomes por Nuno Santos e, oito minutos mais tarde, Mateus Fernandes, que não foi feliz, por Rochinha. Porém, com o Marítimo confortável a defender, o Sporting mostrou as dificuldades habituais quando encontra equipas muito recuadas.

Tendo apenas Paulinho com referência na área, os sportinguistas não conseguiam construir perigo para Carné e, com mais espaço para atacar, o Marítimo não abdicava de tentar ampliar a vantagem.

Assim, perante as óbvias limitações “leoninas” - na segunda parte o Sporting não fez qualquer remate enquadrado até perto do final -, a melhor oportunidade da equipa de Amorim surgiu através dos pés de um defesa maritimista, que quase marcava na própria baliza.

Com esta derrota, o Sporting vai entrar na próxima jornada no Estádio da Luz a 12 pontos do líder Benfica.