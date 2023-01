“A carga histórica aumenta a nossa responsabilidade”

José Cardoso é coordenador da área digital do Expresso e é o mais antigo jornalista do semanário que agora comemora 50 anos.

Como foi o seu primeiro dia no Expresso?

Com muito nervoso miudinho (e crescidinho também…), desafiador, esfusiante, impante, por esta ordem. Já era jornalista há uns anos, já tinha escrito alguns artigozitos para jornais, mas nunca tinha trabalhado numa redacção. E logo esta – era um desafio daqueles… No primeiro dia fiz sobretudo “trabalho de sapa” – escolher e encolher pequenas notícias de agência, rever e tratar artigos enviados pelos correspondentes (estava no Internacional), fazer legendas, etc. Apesar destes trabalhos “menores”, foi muito gratificante. Um belo dia, que acabei às tantas da madrugada a ver – e a viver pela primeira vez! – como se fechava uma edição de um jornal.