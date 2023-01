Uma situação absurda

O pilar fundamental da autoridade política dos governantes é a sua autoridade moral. Não é suportável que a exemplaridade dos membros do Governo – pelo menos em termos públicos – pareça incompatível com a democracia. Seria expectável que a escolha de ministros e de secretários de Estado fosse precedida da avaliação, não só dos seus talentos técnicos e políticos, mas também, ou sobretudo, da sua estrutura moral e cívica. Seria igualmente expectável que os convidados para esses cargos procedessem, eles próprios, a um exame das suas circunstâncias pessoais, de modo a evitar fiascos no inevitável escrutínio público que se seguirá à nomeação. Parece que nada disso acontece. Tem, pois, de se recomendar a quem tem o poder e o dever de escolher governantes a utilização de técnicas simples de recrutamento – a análise curricular e a entrevista – antes de tomar decisões inspiradas na confiança pessoal ou partidária, ou mesmo no simples ouvir dizer sobre a excelência dos candidatos.

É completamente absurdo que um Governo de maioria absoluta, em contexto crítico como o actual, viva diariamente a angústia da manchete de jornal em que algum dos seus membros seja posto no pelourinho.

António Monteiro Fernandes, Lisboa

Azar ou estatística?

Os recentes casos que ensombram o Governo merecem alguma reflexão para lá dos pormenores concretos de cada um.

Na verdade, Portugal sempre foi um país onde aquilo que se deveria obter por direito apenas se conseguia com empenhos, também conhecidos como cunhas. Desde uma simples licença de construção, passando pelo acesso a uma justiça que funciona a duas velocidades — lenta ou parada —, tudo se propicia para confirmar o ditado “quem tem padrinhos não morre na cadeia”.

Os partidos políticos, detentores do valioso alvará do monopólio de acesso exclusivo aos poderes legislativo e executivo, foram sendo progressivamente tomados por gente com poucas preocupações que não fossem as inerentes às da sua ascensão económica ou social. A progressão na carreira deixou há muito de depender do trabalho efectivo junto dos eleitores, para se situar mais na avaliação rigorosa do rumo de ventos e forças dominantes que permitam uma cómoda navegação com vento pela popa.

Neste ambiente, encontrar gente "governamentável" sem telhados de vidro será cada vez mais difícil, e encontrar alguém sem ética não será azar, apenas uma inevitabilidade estatística. Não seria tempo de acabar com o monopólio dos partidos abrindo a política a associações, movimentos, etc., a quem se move mais por convicções do que por interesses?

José Cavalheiro, Matosinhos

Costa precisa de férias

E nós também. De boa vontade, a maioria dos portugueses, mesmo os que não votaram nele, gostaria que o primeiro-ministro “tirasse” férias. Também para nosso descanso. Oito, dez, 15 dias de retiro, logo após ter substituído a secretária de Estado da Agricultura, seriam coisa útil para o país.

Percebe-se que, após sete anos, não sejam bastantes uns poucos dias no Verão. Alguém sempre “ligado à corrente” e em círculo fechado tende a errar e a encaminhar-se para atitudes de soberba, que a maioria absoluta acicata. Portugal tem muitos refúgios solitários e sem rede, de uma Vila Real, a norte, à outra, a sul. Que Costa deixe alguém de serviço só para o caso de terramoto ou de outra desgraça maior.

Que Costa reflicta. Que leia História, sobretudo a dos séculos XVIII e XIX. Que passe a pé pelas casas humildes desse interior. Que passeie o cão e veja a árvore e a floresta. Que se desfaça dos círculos como o de Macau e outros umbiguismos e se deixe de santanices, coisas só adequadas para aniversários em família. Que, para meditar e decidir sobre o Portugal dos próximos anos, se cure do seu burnout que nos contamina a todos. Demos-lhe férias!

Eduarda Ferreira, Lisboa

Reforma educativa

O sistema educativo português tem enormes desafios pela frente nos tempos mais próximos. Nos últimos anos, os sucessivos governos têm economizado com a educação através de medidas que afectaram a progressão nas carreiras. Cada professor deveria estar a ganhar neste momento cerca de 200 euros a mais no seu vencimento. Face ao número de professores existente, isto equivale a 20 milhões mensais de poupança e a 240 milhões por ano. Isto criou uma enorme injustiça e desmotivação na classe profissional docente. A par disto, é muito mais difícil ser professor hoje em dia a todos os níveis, com uma excessiva burocratização que retira tempo para as planificações.

Daqui a dez anos, quase metade dos professores que estão actualmente no activo vai reformar-se, o que vai criar um enorme problema. E aí sim, vamos poder assistir a governos que criaram regalias para atraírem pessoas para a profissão. Serão necessárias alterações de fundo a nível político e educativo.

Miguel Xavier Sequeira, Lagos