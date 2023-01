Criança de seis anos disparou contra professora nos Estados Unidos

Uma criança de seis anos terá disparado deliberadamente contra professora numa escola primária dos Estados Unidos, na tarde desta sexta-feira, segundo adiantaram as autoridades norte-americanas.

"O suspeito foi identificado como um estudante do sexo masculino com seis anos. O aluno da escola primária de Richneck está sob custódia", escreveu em comunicado a polícia da cidade de Newport News, no sudeste do estado norte-americano de Virgínia. "A vítima foi identificada como uma professora. Acredita-se que os ferimentos da professora representem perigo de vida."

A polícia terá sido chamada por volta das 14h desta sexta-feira. "Não é uma situação em que alguém tenha andado numa escola a disparar", explicou o chefe da polícia de Newport News em declarações aos jornalistas. "É uma situação específica num local onde foi disparada uma arma."

Segundo as autoridades, o disparo não foi sido acidental.