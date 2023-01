Pestana Douro Riverside: era fábrica de sabonetes, agora é hotel de flores e Douro à janela

Serão poucos os hotéis que abraçam no seu interior uma antiga chaminé industrial, por isso é nela que os olhos sobem ao chegarmos à recepção do Pestana Douro Riverside, localizado na margem direita do rio Douro, mesmo ao lado de outro Pestana, o Palácio do Freixo. Sobre os tijolos imaculadamente restaurados, um azulejo data o ano e a autoria da chaminé, erguida em 1888, em conjunto com a fábrica de sabão e velas que aqui laborou durante mais de cem anos.