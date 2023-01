Alcaraz ausente, Djokovic bem presente no Open da Austrália

Face à ausência do compatriota, o espanhol Rafael Nadal vai ser o cabeça de série número 1 do torneio.

Ainda não será já que Carlos Alcaraz irá surgir na primeira linha do quadro principal de um torneio do Grand Slam. Uma lesão na perna direita vai adiar o início de época do número um do ranking mundial, impedindo-o de participar no Open da Austrália, que terá início no dia 16 de Janeiro, em Melbourne.

Alcaraz, de 19 anos, é o mais jovem tenista a terminar o ano na liderança do ranking, lugar que atingiu em 12 de Setembro, depois de conquistar o US Open e antes de se lesionar nos quartos-de-final do Masters 1000 de Paris, não voltando a competir desde esse dia 4 de Novembro.

“Quando estava no meu melhor momento da pré-época, lesionei-me num movimento fortuito, quando estava a treinar-me”, admitiu Alcaraz através do Twitter. A ausência não terá efeitos no ranking, já que o tenista espanhol tinha sido eliminado na terceira ronda do Open da Austrália de 2022, frente a Matteo Berrettini, quando ainda era 31.º mundial e um mês antes da conquista do primeiro de cinco títulos em 2022, que sustentaram a subida ao topo do ténis mundial.

A consequência imediata é que Rafael Nadal, detentor do título, será o primeiro cabeça de série do Open australiano e nunca poderá defrontar antes das meias-finais o rival Novak Djokovic, que será o número quatro na lista de favoritos.

De regresso à Austrália um ano depois de lhe ser barrada a entrada no país por não estar vacinado, o sérvio tem mostrado estar em grande forma no ATP 250 de Adelaide, onde ainda não perdeu um set. Na meia-final, Djokovic (5.º mundial) derrotou o russo Daniil Medvedev (7.º), por 6-3, 6-4 e vai disputar o derradeiro encontro com o norte-americano Sebastian Korda (33.º).

No torneio feminino, o título será decidido entre a bielorrussa Aryna Sabalenka (5.ª) e a promessa checa de 18 anos, Linda Noskova (102.ª), que somou esta semana as duas primeiras vitórias sobre adversárias do top 10 – Daria Kasatkina (8.ª) e Ons Jabeur (2.ª), ambas em três sets – para se estrear numa final de um torneio da categoria 500.

Em Auckland, é a campeã júnior de Roland Garros em 2016, Rebeka Masarova (130.ª), que tem causado sensação. A espanhola de 23 anos e 1,86m de altura ganhou seis encontros desde o qualifying sem perder um set e vai disputar a final com a favorita Coco Gauff (7.ª), tendo já garantido a entrada no top 100 do ranking WTA.