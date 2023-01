Fim-de-semana na TV: Pelé, Gabriel, Max e novos tabus dentro da história

Laranja Mecânica, danças com Decouflé, alienígenas animados e o estudo do cérebro aplicado ao clima são outras escolhas para ficar a ver televisão.

CINEMA

Gabriel

AMC, sábado, 22h10

Gabriel deixa Cabo Verde e viaja para Lisboa à procura do pai, que não vê desde a infância. No bairro dos Olivais, onde é acolhido pela tia, envolve-se com um gangue liderado pelo dono de um clube de boxe que promove combates ilegais. Estreia em cinema de Nuno Bernardo, Gabriel é um filme dramático sobre imigração, bullying e xenofobia, com Igor Regalla, Almeno Gonçalves, Ana Marta Ferreira, Mina Andala, Ângelo Torres, Susana Sá, José Condessa e Sérgio Praia nos papéis principais.

Photo

RTP2, sábado, 23h41

Carlos Saboga, argumentista veterano, estreou-se na realização com esta história em que uma mulher parte de Paris, rumo a Lisboa, ao encontro do passado da mãe e de um pai desconhecido. As interpretações estão a cargo de Anna Mouglalis, Rui Morrison, Simão Cayatte, Marisa Paredes, John Leyesen e Ana Padrão.

Nerve - Alto Risco

RTP1, sábado, 1h39

Vee é uma jovem tímida, prestes a entrar na universidade, que descobre um jogo online em que se revela exímia e se torna uma espécie de celebridade. Mas, à medida que vai subindo de níveis, mais desafiante e perigosa se torna a competição. Emma Roberts, Dave Franco e Juliette Lewis assumem as personagens deste thriller de acção dirigido pela dupla Henry Joost e Ariel Schulman. O argumento, da autoria de Jessica Sharzer, é baseado no livro de Jeanne Ryan.

Erin Brockovich

AXN Movies, domingo, 14h

Sem dinheiro e com três filhos, Erin (Julia Roberts, Óscar de melhor actriz) arranja trabalho no escritório de um advogado (Albert Finney) e descobre que águas contaminadas estão a provocar graves danos na comunidade. E não vai desistir enquanto não levar os responsáveis à justiça. Um filme de Steven Soderbergh.

Max

Fox Movies, domingo, 21h15

Max é um militar canino que serviu no Afeganistão ao lado de Kyle, o dono, que viu morrer em combate. Quando regressa a solo americano, traumatizado, reencontra o seu lar abalado pela ensurdecedora ausência de Kyle. Enquanto lambe as próprias feridas, Max vai contribuir para sarar, aos poucos, a revolta e a dor que todos sentem, devolvendo um sentido de união àquela família despedaçada pela guerra.

Realizado por Boaz Yakin, que co-escreve o argumento com Sheldon Lettich, o filme conta com interpretações de Josh Wiggins, Thomas Haden Church, Robbie Amell, Lauren Graham, Luke Kleintank, Jay Hernandez e o cão pastor belga Carlos no papel titular.

Laranja Mecânica

RTP Memória, domingo, 22h30

Alex (Malcolm McDowell) é um delinquente que lidera um grupo de rufias que se divertem a cometer “ultraviolência”: roubos, violações, todo o tipo de actos perturbadores. Um dia, é apanhado e tentam reabilitá-lo à força. Eis a premissa do filme distópico que Stanley Kubrick dirigiu em 1971, a partir do romance de Anthony Burgess. É narrado por Alex em nadsat, um bizarro dialecto adolescente inventado pelo escritor.

Pelé: O Nascimento de Uma Lenda

Fox Movies, domingo, 23h08

Biopic do lendário jogador de futebol brasileiro, desde o nascimento até ter levado a selecção a ganhar o seu primeiro Mundial. Escrito e realizado pelos irmãos Jeff e Michael Zimbalist, é protagonizado por Kevin de Paula e Leonardo Lima Carvalho (o primeiro, Pelé em adulto; o segundo, em criança) e centra-se na relação entre o jogador e Dondinho, o pai, ex-futebolista e treinador, aqui interpretado por Seu Jorge.

HUMOR

Tabu

SIC, sábado, 21h45

Em pleno pico da chamada “cultura do cancelamento”, mas abraçando o princípio de que “excluir certos temas do humor é uma forma de discriminação”, refere a SIC, Bruno Nogueira retorna com o programa em que “testa a ideia de que os temas mais sensíveis podem ser abordados sem receios ou pudores”, seja racismo, peso, doença, idade, deficiência ou saúde mental.

A fórmula mantém-se nesta segunda temporada: o actor e humorista coabita com um grupo que vive “numa condição considerada sensível, vulnerável ou supostamente interdita ao riso” e, desse convívio, faz stand-up para uma plateia com essas mesmas pessoas na primeira fila.

ENTRETENIMENTO

Vale Tudo

SIC, domingo, domingo, 22h

Arranca a quarta temporada do programa apresentado por João Manzarra, em que equipas de gente conhecida – como César Mourão, líder de uma delas – se prestam a desafios assentes no improviso, que tanto pedem rapidez de raciocínio como destreza física. Estão prometidos novos jogos, misturados com clássicos como o palco inclinado.

DANÇA

Tout Doit Disparaître: Shazam

RTP2, sábado, 22h03

Reflexos em espelhos, projecções em telas e ilusões saídas de outros dispositivos cénicos parecem dançar com os bailarinos nesta homenagem à magia do cinema, criada pelo coreógrafo francês Philippe Decouflé para a sua companhia, a DCA.

Foto Tout Doit Disparaître: Shazam DR

DOCUMENTÁRIOS

O Clima: A Ambiguidade do Cérebro

RTP2, sábado, 17h22

Perante um quadro de crise ambiental bem conhecido, estudado e em curso, o que é que ainda impede a mobilização para uma mudança colectiva ou para alterações no estilo de vida a nível individual? Este documentário, realizado por Raphaël Hitier, expõe explicações produzidas por investigações recentes nas áreas da neurociência, da psicologia e da antropologia.

I Was There

História, sábado, 22h15

Estreia. Levar o espectador para dentro de episódios históricos, como se estivesse lá, é o objectivo desta série documental pejada de reconstituições realistas e detalhadas. Recria momentos como a queda em chamas do dirigível Hindenburg em 1937, os julgamentos das bruxas de Salem no Massachusetts de finais do século XVII, a Batalha de Estalinegrado na II Guerra Mundial, a explosão do vaivém espacial Challenger em 1986 ou o acidente nuclear de Tchernobil nesse mesmo ano.

A viagem no tempo tem como guia o actor, slam poet, músico e activista norte-americano Theo Wilson. Os 12 episódios são debitados ao sábado, em blocos de quatro.

Contos para o Mundo: Hans Christian Andersen

RTP2, domingo, 19h17

Muitos dos contos que hoje passam de boca em boca, de livro em livro, de palco em palco e de filme em filme nasceram no século XIX, da pena de Hans Christian Andersen. Descobrir “quanto da vida pessoal do escritor dinamarquês está nos seus contos de fadas” é a proposta deste documentário de Sabine Bier, apresentado como “uma jornada literária” em que o retrato do autor se desenha através de suas histórias e personagens.

Sem Limites com Chris Hemsworth

National Geographic, domingo, 19h30

Depois de se ter estreado em streaming na Disney+, chega à grelha do National Geographic a série documental realizada por Darren Aronofsky, timbrada pela moldura amarela e apresentada pelo actor, surfista e activista ambiental Chris Hemsworth. Mais do que fazer as vezes de anfitrião, Hemsworth dá o corpo ao manifesto, ao aceitar desafios extremos que testam os limites da resistência física e mental, seja a mergulhar em águas geladas ou a lançar-se de arranha-céus.

INFANTIL

Vic o Viking: A Espada Mágica (VP)

Cinemundo, sábado, 14h05

Filho do chefe da aldeia, Vic não é conhecido por ser forte ou corajoso. Em contrapartida, distingue-se pela inteligência invulgar. Quando Halvar, o pai, descobre uma espada mágica que converte em ouro tudo o que toca, julga ter encontrado um tesouro... Até um acidente transformar a mãe de Vic numa estátua. Para a libertar daquele terrível destino, o pequeno viking tem de encontrar a mítica ilha do Norte, onde espera descobrir uma forma de quebrar o feitiço.

Uma Aventura do Outro Mundo (VP)

Panda Kids, domingo, 13h30

Comédia animada com realização dos irmãos Wolfgang e Christoph Lauenstein, responsáveis pela oscarizada curta Balance. Luís, um rapaz solitário de 12 anos, conhece três alienígenas cuja nave se despenhou no seu quintal. Mas os novos amigos estão sob ameaça de um inimigo mortal: o pai de Luís, um ovnilogista convicto de que extraterrestres são seres muito perigosos.