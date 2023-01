45 Graus. Steven Gouveia: Humor, ética da abstenção, epistocracia e altruísmo eficaz

Esta semana, no podcast 45 Graus, o convidada é o filósofo Steven S. Gouveia, investigador do Centro de Estudos Filosóficos e Humanísticos (CEFH) da Universidade Católica Portuguesa. A sua investigação abarca um leque amplo de temas, desde a Neurofilosofia da Mente, filosofia da Inteligência Artificial, Ética Aplicada e Epistocracia. Publicou recentemente o seu 13.° livro, Thinking the New World: Conversations on A.I., e tem vindo a organizar cursos online sobre vários temas que contam com a participação de pensadores como Noam Chomsky, o Nobel da Física Roger Penrose ou Peter Singer.

A filosofia distingue-se das outras áreas do conhecimento não só por ter um foco amplo - não há tema que não seja passível de ser analisado filosoficamente -, mas também (e sobretudo) por tocar as bases do conhecimento, por questionar os fundamentos do nosso saber e das nossas convicções. É por isso que os filósofos são peritos em fazer-nos perceber que há, muitas vezes, pressupostos errados nos nossos raciocínios e convicções de que nunca nos tínhamos apercebido, ou que não estamos a agir da maneira correcta.

Um dos campos da Filosofia em que este tipo de reflexão pode gerar mais consequências para a maneira como agimos e nos comportamos em sociedade é a Ética, também chamada Filosofia Moral. É este o tema de um dos livros de Steven Gouveia, Homo Ignarus: Ética Racional para um Mundo Irracional. O livro parte das várias falhas da mente humana (desde a nossa cognição limitada aos vieses cognitivos e às emoções que se metem no caminho da razão), mas é também uma provocação para esta era irracional que vivemos, com a preponderância de fake news, apelos à emoção e ascensão de políticos populistas.

A conversa foca-se em três assuntos em que esta “ética racional” que Steven Gouveia propõe nos pode levar a pensar de maneira diferente.

