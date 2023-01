Perguntas e respostas: o que é o vetting político? Como é noutros países?

O primeiro-ministro anunciou na quinta-feira que propôs ao Presidente da República a criação de um "circuito" que permita garantir "maior transparência e confiança a todos no momento da nomeação". Na mesma noite, fez chegar uma carta a Belém com a sua proposta sobre o assunto. A iniciativa surge depois das demissões no Governo motivadas pelo conhecimento de situações no passado dos governantes que, como explicou Marcelo Rebelo de Sousa, constituem um "ónus político". Há países e instituições que já fazem um escrutínio prévio — o vetting político. Mas o que é isto?