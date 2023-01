A maioria absoluta fez mal ao PS

Este Governo tem sete anos. Não tem nove meses. O Governo empossado a 30 de Março do ano anterior nasceu desgastado e nada preparado para uma maratona de quatro anos. António Costa manteve grande parte do executivo, fez escolhas conservadoras, o PS exibiu o seu excesso de confiança numa maioria absoluta, que ganhou mais por demérito da oposição do que por mérito próprio.