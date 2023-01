Remendos governamentais

Depois da demissão de um membro do Governo a que se seguiu também a saída de mais um secretário de Estado, a sensação com que ficamos é que na sociedade portuguesa, fora do Partido Socialista, não existe mais ninguém com capacidade para assumir cargos de relevo que possam contribuir para travar a instabilidade governativa.

Para salvar a imagem de um governo a definhar, o responsável máximo do mesmo prefere manter o rumo da sua política, fazendo remendos governamentais, em claro desespero por ter o aparelho partidário a dirigir o destino dos portugueses, quando ao longo da legislatura já evidenciou um claro desgaste e contribuindo para a falta de credibilidade do executivo perante a opinião pública.

É normal que o desgaste e a falta de preparação prévia para o desempenho de determinados cargos possam dar origem a algum ajustamento, mas não é normal que o mesmo Governo não encontre outras soluções fora do aparelho partidário, o que fragiliza a sua imagem, passando também para a opinião pública a ideia de que o que importa é salvar um governo nem que seja com remendos.

Américo Lourenço, Sines

Novos ministros e invejas

É curioso notar as invejas dentro do partido do Governo, e de quem já foi ministro ou secretário de Estado, quanto às nomeações dos novos dois ministros.

Fica sempre a pairar a ideia de que não foram escolhidos os mais indicados. Mas soa muito mal, quando referido por quem poderia ter esperanças de ser o eleito para um daqueles dois lugares em aberto, e ficou de fora. Entretanto as oposições, evidentemente, têm de dizer mal. Sempre e só mal. As oposições não estão para criar alternativas, mas só para atacar. Ou é demasiado técnico, ou é só mais um da máquina do partido. Sempre uma má escolha, como seria outra qualquer.

Augusto Küttner de Magalhães, Porto

A importância de passar a secretário de Estado

A nova secretária de Estado da Agricultura, Carla Alves, tem contas bancárias arrestadas, [bem como] o marido; ao longo de vários anos, declararam receber menos euros do que os que entraram no banco. No seu CV também há “colaborações” com a Câmara de Vinhais, presidida pelo marido, de enquadramento no mínimo duvidoso. Assim, já lá vão três casos muito recentes de figuras que, promovidas a secretários de Estado, vêem [ser feito] um escrutínio acrescido e a coisa acaba mal. Quase apetece dizer: criem mais secretarias para conhecermos melhor quem por maus caminhos anda….

O facto de Carla Alves ser nomeada com essas manchas na reputação, na ressaca dos casos ainda frescos de Miguel Alves e Alexandra Reis, quando os cuidados deviam ser máximos, representa uma de duas coisas: ou não se fez averiguação prévia e isso é de uma displicência inconcebível, ou sabia-se e achou-se aceitável. Em ambos os casos, desgoverno completo e desrespeito pelo Estado, que somos todos nós.

Aparentemente estará cada vez mais difícil encontrar governantes que não sejam família de quem já lá está, que não tenham embolsado ou queimado uns milhares dos contribuintes, que não sejam ou estejam para ser arguidos… Ao fim e ao cabo quem de decente estará disposto a aparecer no meio de tão bizarras companhias!

Carlos J.F. Sampaio, Esposende

Voltemos à questão de Olivença

Correu bem a Olivença o ano de 2022. Isto, do ponto de vista da recuperação dos seus laços com Portugal, é claro. Vejamos. Tudo começou com a edição do Foral Manuelino de Olivença, uma edição monumental, em português com tradução em castelhano. Um trabalho minucioso de investigação histórica, editado em Espanha, da autoria de especialistas portugueses e espanhóis, em áreas muito distintas, mas complementares. Um livro notável.

No 10 de Junho (dia de Portugal), Olivença é referida oficialmente como território português, pelo responsável pelas comemorações, Jorge Miranda, de acordo, aliás, com a Constituição da República. Por fim, a 19 de Julho, foi lançado um segundo livro, da responsabilidade da Assembleia da República, da autoria de 13 estudiosos da chamada “Questão de Olivença”, actualizando oficialmente as pretensões, por de mais conhecidas, de Lisboa no que toca à soberania sobre Olivença. Um segundo lançamento do mesmo livro ocorreu na Faculdade de Direito, a 6 de Dezembro. Doeu ver a quase total ausência de notícias nos media. De facto, esta situação começa a ser motivo de apreensão. Recorde-se (e prosseguindo) que, para Portugal, de jure, é território português, razão pela qual os oliventinos têm direito à nacionalidade portuguesa, já obtida, há mais ou menos dez anos, cerca de dois mil de entre eles.

Talvez 2022, em muitos campos, tenha sido extremamente negativo, mas não o foi no que aos problemas de Olivença e das questões relacionadas [diz respeito]. A ver vamos se em 2023 novos eventos virão confirmar estes caminhos esboçados.

Carlos Luna, Estremoz