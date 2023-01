Família da Amadora despejada de casa: “Uma pessoa só quer quatro paredes e um tecto”

Casal com duas crianças ainda não sabe onde vai morar. A especulação imobiliária tem impossibilitado as famílias de alugarem. Além dos preços elevados, há também falta de habitação social.

No primeiro andar de um prédio branco e cor de tijolo, no lote 6 da Urbanização Casal da Mira, na Amadora, vivia Sónia Tavares, de 33 anos, o marido e dois filhos, com dois e quatro anos. Construíram naquela casa a sua vida ao longo da última década. Nesta quinta-feira de manhã, foram despejados e agora não têm onde viver.