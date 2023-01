Edifício da Câmara de Gaia vai ser requalificado “em breve”

O dia de arranque da obra ainda não está marcado, mas já e certo que os trabalhos de requalificação integral do edifício da Câmara de Vila Nova de Gaia vão ser executados. A garantia é dada pela autarquia, via comunicado de imprensa, que na manhã desta sexta-feira assinou o auto de consignação da empreitada com a empresa Edilages. O prazo de execução é de 16 meses. A obra custará cerca de 3,2 milhões de euros.

“As obras de reabilitação previstas abrangem a generalidade do piso térreo e dos primeiro e segundo andares, mas irá procurar-se minimizar a intervenção ao mínimo indispensável nas áreas do átrio, escadaria principal e salão nobre, onde se situam os elementos arquitectónicos mais relevantes e que se encontram globalmente em bom estado de conservação”, lê-se na nota enviada aos jornalistas.

Actualmente, a taxa de ocupação das instalações encontra-se “temporariamente baixa”. Por isso, a autarquia considera que este é o momento ideal para avançar com os trabalhos, de forma a “proceder-se a uma intervenção de reabilitação mais profunda” do edifício de 1916, desenhado pelo arquitecto Francisco d’Oliveira Ferreira, que também assinou projectos como o do Sanatório Marítimo de Francelos e o café A Brasileira, no Porto. Só ainda não se sabe ao certo quando. Mas, assegura-se, será “em breve”.

“O edifício alberga, actualmente, a vereação e alguns gabinetes técnicos, sendo que durante o período de obra a Câmara Municipal de Gaia alugou o antigo edifício do ISLA, localizado perto do Jardim do Morro, deslocando para lá cerca de noventa pessoas”, lê-se no mesmo comunicado.

Quando a obra terminar, espera-se que este seja o resultado: “Na medida do possível, a intervenção em causa irá implementar soluções que possibilitem a acessibilidade a pessoas com mobilidade reduzida; manter elementos de construção e revestimentos interiores do edifício; remodelar as infra-estruturas eléctricas e hidráulicas; remodelar o salão nobre, garantindo a instalação do sistema de distribuição de som, conferências e sistema de distribuição de vídeo e projecção; reabilitar todas as madeiras interiores; e remodelar as zonas de circulação.”

“Num momento em que tanto se discute a democracia, este é o momento oportuno para esta intervenção, sobretudo para demonstrar que a democracia se aperfeiçoa ao longo dos tempos. Esta obra vai, por isso, devolver a dignidade a um edifício com quase 110 anos de existência, desenhado por uma figura gaiense, importante para a cidade e para o panorama arquitectónico a nível nacional”, afirma o presidente da câmara socialista, Eduardo Vítor Rodrigues, citado na nota enviada às redacções.