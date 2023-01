Como ajudar uma criança quando a doença de um irmão consome a família

A minha filha mais velha tinha 6 anos quando a sua irmã, de 4 anos, foi diagnosticada com cancro. Alguns meses após o tratamento de Emily, a enfermeira da escola telefonou-me para me dizer que Isabelle tinha molhado as calças. Do hospital, visualizei-a a comer bolachas na segurança do gabinete da enfermeira, protegida do caos doméstico.