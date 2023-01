Está de volta ao Algarve o Festival das Amendoeiras em Flor

Quis o azar que a edição inaugural do Festival das Amendoeiras em Flor se desse um mês antes do primeiro confinamento e, por isso, depois de uma estreia de sucesso, o evento acabou por levar três anos a retomar devido à pandemia. Mas a segunda edição já tem data marcada e programa completo. Regressa não só “mais diversificado”, como com “um recinto maior”, anuncia a organização em comunicado.

De 3 a 5 de Fevereiro, a pequena localidade de Alta Mora, no concelho de Castro Marim, volta a “celebrar a serra e as tradições algarvias” com três dias de caminhadas, gastronomia, mostra de artesanato e dos antigos ofícios do mundo rural, uma torta de amêndoa gigante, workshops, concertos e performances.

Nesta segunda edição, além dos três percursos pedestres pela paisagem do barrocal algarvio pintalgada dos brancos e rosas das amendoeiras em flor (arrancam todos os dias, às 9h, com 5, 8 e 11 km, respectivamente), o último dia do evento conta com um passeio adicional, a Grande Rota das Amendoeiras em Flor, apenas “para os mais audazes”, com pernas para percorrer todos os 25km de trilho (dia 5, às 7h). Inscrições aqui.

Durante o festival, as ruas da aldeia enchem-se com um mercado de rua com tasquinhas, agora “mais amplo”, um espaço dedicado à agricultura e floresta, e “mais de trinta artesãos”, que vão estar “a recriar os ofícios do mundo rural”. Na edição inaugural, encontrámos quem mostrasse o trabalho artesanal das tecedeiras ou quem ensinasse a fazer enchidos, entre diferentes ofícios e artes.

Quem quiser pôr as mãos na massa, pode inscrever-se num dos workshops temáticos que decorrem no primeiro dia do festival, as 14h: pão, cestaria e plantação de amendoeiras (este repete todos os dias do festival). São gratuitos mas de inscrição obrigatória aqui. É também na sexta-feira que é inaugurada a exposição Passeio Fotográfico da Esperança – Incêndio 2021, da Associação ¼ Escuro. Já a torta de amêndoa com 41 metros de comprimento dá-se a provar no sábado, a partir das 14h.

O programa está ainda repleto de momentos musicais e de artes performativas. Destaca-se a viola campaniça d'O Gajo, o fado beirão de Bicho Carpinteiro e os sons e danças da Cornualha com Davey & Dyer. Regressa ainda a recriação da lenda das amendoeiras em flor, pela Associação Satori, além da “exaltação do folclore português” com Sofia Pimentão, o Bando dos Quatro ou o espectáculo Vamos Salvar o Dragão, do CCD de Castro Marim. A pensar nas crianças, o festival conta com animação infantil com o Palhaço Zequinha, pinturas faciais, jogos tradicionais, animais da quinta e estátuas vivas, além de um slide.

Foto Programação conta com caminhadas, gastronomia, artesanato e espectáculos DR

A entrada é gratuita para crianças até aos 11 anos e custa 3€ para adultos. Existem ainda diferentes pacotes: 13€ com almoço incluído, 8€ para caminhada, entrada e pequeno-almoço; e pacote completo (caminhada, entrada, pequeno-almoço e almoço) que custa 12€ para crianças dos 11 aos 14 anos e 18€ para adultos.

O Festival das Amendoeiras em Flor é “uma iniciativa estratégica e promocional das tradições e identidade do território, com o objectivo de combate à desertificação da serra algarvia”, lê-se em comunicado. Tem a ambição de “afirmar-se como um dos grandes eventos culturais que marca o roteiro turístico da região em plena época baixa e que privilegia um dos produtos mais emblemáticos do território, a amêndoa”.

O festival é organizado pela Associação Recreativa, Cultural e Desportiva dos Amigos da Alta Mora (ARCDAA), com a parceria do Município de Castro Marim e da Junta de Freguesia de Odeleite, tendo surgido na sequência do sucesso dos passeios pedestres realizados desde 2005 na época das amendoeiras em flor. De sublinhar que todo o evento é “organizado por mais de 100 voluntários, com destaque para os idosos residentes na localidade, que durante este mês vivem intensamente e de forma orgulhosa a montagem do evento”.