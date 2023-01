O vinho perfeito deve ser como os bolos Marupiu

Na harmonia, no sabor delicado e na precisão dos bolos da Marupiu Pâtisserie que comi nesta passagem de ano revejo o vinho perfeito, pelo menos aquele que eu idealizo.

Nesta passagem do ano, o meu amigo e colega José Augusto Moreira apareceu com dois bolos da Marupiu Pâtisserie, de que um dia destes vai dar notícias. Fica perto da sua casa, em Famalicão, e é um projecto do casal Rui Gusmão e Ana Patrícia Correia, ambos de 39 anos, ele professor de Educação Física, ela engenheira mecânica de formação mas desde há alguns anos criadora de pastelaria fina de inspiração francesa.