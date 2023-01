TAP anuncia reforço no Porto e voos directos para Luanda

Companhia com pacote de novidades para o Porto, prometendo reforços, incluindo Nova Iorque e vários destinos europeus. Ponte aérea com Lisboa terá “aumento de capacidade de 10%”, sem aviões a hélice.

Enquanto a polémica do caso TAP/Alexandra Reis continua a ter desenvolvimentos, a companhia aérea continua a lançar novidades para 2023: depois de uma megapromoção, reforço de rotas intercontinentais e novo apoio a clientes, chegam as, já prometidas, "boas notícias" para o Porto, cidade com um relação também ela pouco pacífica com a TAP.

Em comunicado, a empresa anuncia uma nova rota directa: Porto - Luanda, a inaugurar "no final de Maio". A ligação terá duas frequências semanais, mas, sublinhe-se o detalhe, ainda "depende de aprovações governamentais".

No conjunto dos voos intercontinentais, a TAP conta mesmo duplicá-los. Em destaque: o Porto passará a ter voos diários directos para Nova Iorque. De dois passa-se para sete voos por semana, a serem "operados nas mais modernas aeronaves disponíveis no mercado, os Airbus 321 Long Range".

Já São Paulo e Rio de Janeiro manterão os valores equivalentes à chamada "operação de pico". A primeira terá três voos semanais e a segunda cidade terá dois voos semanais no Verão.

Para a Europa, as novidades são de reforço, com a "melhoria da rede de destinos de médio curso". Serão reforçadas as "rotas mais procuradas": "Genebra terá mais um voo por semana, aumentado de quatro para cinco frequências semanais, bem como Zurique, que cresce de três para cinco voos por semana".

Outros destinos no continente, como Paris, Londres, Luxemburgo terão "um aumento de 10 por cento na capacidade", graças à utilização de aviões Airbus, anuncia-se.

Em Portugal, o Funchal seguirá o mesmo desenvolvimento operacional, enquanto a ponte aérea Porto – Lisboa deixará de utilizar aviões a hélice ATR e será "operada no Verão exclusivamente por aviões a jacto".

Esta semana, a TAP lançou uma promoção global que inclui também várias rotas de e para o Porto com preço base desde 59 euros por trajecto - uma campanha em vigor para compras até dia 15.