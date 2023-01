Em Chaves, o Carvalho é a fortaleza do produto transmontano

Com mesa consolidada por mais de três décadas de porta aberta, o restaurante Carvalho mantém-se absolutamente fiel aos valores da cozinha transmontana, privilegiando as tradições culinárias e os produtos locais. “A comida serve-se com a preocupação de ser o mais natural possível, sem artifícios que adulterem o seu sabor, deixando realçar a qualidade e frescura dos ingredientes, privilegiando-se os da época”, previne-se logo na apresentação da casa, propósitos que não só se confirmam como são reforçados à mesa.