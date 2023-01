Dívida: só nos ratings é que Portugal não é igual a Espanha

As taxas de juro da dívida já são mais baixas e o rácio da dívida pública deve seguir o mesmo caminho, mas Portugal ainda não consegue das agências de rating uma nota A. E Espanha sim.

Com o rácio da dívida pública a caminho de se tornar mais baixo e com as taxas de juro exigidas pelos mercados já a níveis inferiores, Portugal continua ainda assim a não conseguir obter das agências de rating internacionais classificações iguais às de Espanha. Será 2023 o ano em que isso pode mudar, regressando o país, ao fim de quase doze anos, a um rating A que ajude a enfrentar a actual conjuntura de taxas de juro mais altas?