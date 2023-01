Centeno alerta para resistência da inflação nos primeiros meses deste ano

O governador do Banco de Portugal, Mário Centeno, saudou os dados da inflação de Dezembro na zona euro publicados esta sexta-feira pelo Eurostat, considerando que são "muito positivos", mas alertou para a possibilidade de no início deste ano se poder vir a assistir a "alguma resistência" à descida deste indicador.

A taxa de inflação homóloga na zona euro recuou em Dezembro para os 9,2%, face aos 10,1% de Novembro, segundo uma estimativa rápida do Eurostat publicada esta sexta-feira. Foi a segunda descida consecutiva deste indicador.

Centeno classificou esse resultado como "muito positivo", sublinhando a importância de garantir que as economias mantêm essa trajectória de abrandamento da inflação. No entanto, alertou que este é um indicador retrospectivo e que, por isso, deverá haver "alguma resistência no início do ano" devido a actualizações de contratos.

"Quando olhamos para a inflação, estamos a olhar para a inflação nos últimos meses, e quando actualizamos os preços hoje com base nesse indicador de inflação estamos a criar resistência à inflação a baixar, portanto Janeiro e Fevereiro poderão vir a representar um certo planalto nos valores da inflação", advertiu.

Ainda assim, mostrou confiança em relação à concretização de uma trajectória descendente do indicador ao longo deste ano. "Se nós não formos sujeitos a mais nenhum choque exógeno nos preços internacionais, nos preços da energia, se isso acontecer, nós conseguiremos - e as projecções vão nesse sentido - trazer a taxa de inflação [homóloga] de valores acima de 10% no final de 2022 para valores muito próximos de 3% em 2023", registou o antigo ministro.​

Entretanto, o BCE deverá continuar a agir. Na "Grande Conferência Expresso 50", o governador admitiu que as taxas de juro do BCE vão subir até que o perfil da inflação seja "suficientemente robusto" para aproximar o aumento dos preços de 2%.

"As taxas de juro subirão até ao momento em que consideremos que o perfil da inflação seja suficientemente robusto para, tão rapidamente quanto possível, trazermos a inflação para 2%", começou por dizer Centeno, que afirmou que está a decorrer um "processo de normalização da política monetária".

O líder do banco central nacional referiu acreditar que este processo pode facilitar a retoma de valores das taxas de juro "historicamente mais consentâneos com os valores do passado". Segundo Centeno, as actuais taxas estão a atingir, nos termos das taxas directoras do Banco Central Europeu (BCE), "valores muito próximos dos seus valores mais altos".

Mário Centeno sublinhou que a inflação alta é "mais negativa para a economia que este processo de normalização das taxas de juro".