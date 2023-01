Será o Benfica imune à crise?

“Encarnados” entram no novo ano com uma recepção ao Portimonense, depois de terem fechado 2022 com a primeira derrota da temporada e sem solução para o problema Enzo.

Até há uma semana, a época do Benfica estava a ser quase perfeita. Os resultados que não eram vitórias vinham sempre aos pares – no início de Outubro, empate com o Vitória de Guimarães, seguido de empate com o PSG, e mais um empate com o Caldas (que foi vitória nos penáltis) seguido de outro com o PSG. Mas nunca deixou que estes momentos se transformassem em crise. Agora, está numa série de maus resultados, empate com Moreirense e adeus à Taça da Liga seguido de derrota com o Sp. Braga, a primeira da época. Entrar em 2023 e não entrar em crise, será esse o desafio da equipa de Roger Schmidt nesta sexta-feira (19h, BTV), na Luz, frente ao Portimonense, a contar para a 15.ª jornada da Liga portuguesa.