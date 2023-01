Jogadores do Zamalek afastados por consumo de marijuana

Dois jogadores da equipa orientada por Jesualdo Ferreira deverão sair do clube, depois de se apresentarem a um jogo sob o efeito de marijuana.

O Zamalek, equipa que ocupa a segunda posição do campeonato egípcio, empatou 1-1 com o El Dakhyla, que luta para não descer, mas dois jogadores da equipa treinada por Jesualdo Ferreira não jogaram por estarem sob o efeito de marijuana.

Ahmed Fatouh e Abdallah Gomaa abandonaram a equipa pouco antes do início do jogo (o primeiro até fora anunciado como titular). A primeira informação a circular era a de que se tratava de suspeitas de covid-19. Mas foi o próprio presidente da equipa, Mortada Mansour, a revelar depois que ambos tinham consumido marijuana e não quiseram actuar porque estariam sujeitos a um teste de doping.

“Entraram no jogo sob o efeito de marijuana. Desrespeitaram o clube. Quando souberam do teste, saltaram fora de jogo” – afirmou Mansour à Zamalek TV, citado pelo site Maisfutebol, e concluiu dizendo que o futuro de ambos não passa pelo Zamalek – “Eu disse-lhes que quando os resultados dos testes chegassem, eles iam sair”.

Mansour acrescentou que pretendia reunir-se com o técnico português Jesualdo Ferreira para discutir a situação do emblema: “Vou-me encontrar com o Ferreira amanhã [sexta-feira] para tentar salvar o clube."

Há duas jornadas, o Zamalek liderava o campeonato, mas após uma derrota e este empate, já está a cinco pontos do líder, Al Ahly.