Sexta na TV: Ayka, The Rig, McCurry, Metallica e emoção à francesa

CINEMA

Cyrano

TVCine Top, 21h30

Com assinatura de Joe Wright, é mais uma adaptação da peça de Edmond Rostand, interpretada por Peter Dinklage, Haley Bennett e Kelvin Harrison Jr.

As Coisas Que Dizemos, as Coisas Que Fazemos

TVCine Emotion, 21h45

Daphné e François estão de férias no campo. Quando o trabalho o obriga a regressar a Paris, ela fica sozinha com um primo que ali está por uns dias. É o início de uma intimidade inesperada. Com Camélia Jordana, Niels Schneider e Vincent Macaigne nos papéis principais, este drama romântico é escrito e realizado por Emmanuel Mouret.

Inaugura o especial Emoção à Francesa, que fica em exibição às sextas, até ao fim do mês. Seguem-se Casa de Repouso, Tanguy Está de Volta e A Felicidade de Uns…

Scarface - A Força do Poder

AMC, 22h10

Remake por Brian De Palma, a partir de um argumento de Oliver Stone, do filme de 1932. Nos anos 1980, Tony Montana, um criminoso cubano exilado nos EUA, constrói com o amigo Manny um dos maiores impérios de droga em Miami. Mas o seu fascínio pelo poder arrasta-o a uma espiral de paranóia. Al Pacino, Steven Bauer, Michelle Pfeiffer e Mary Elizabeth Mastrantonio compõem o elenco.

Ayka

RTP2, 22h54

Ayka dá à luz num hospital de Moscovo e resolve abandonar o bebé, antes que alguém descubra a situação miserável em que vive e a leve de volta para o Quirguistão. Com a saúde debilitada, vai ter de enfrentar a solidão, a fome e a perseguição da máfia, a quem deve dinheiro. Com realização do russo Sergei Dvortsevoy, o filme é protagonizado por Samal Yeslyamova, no papel que lhe valeu o prémio de melhor actriz no Festival de Cinema de Cannes.

O Som Que Desce na Terra

RTP1, 00h49

Portugal, anos 1960. Sem notícias do marido, desaparecido na guerra, Maria da Luz (Gabriela Barros) resolve ir a Angola ver o que se passou. Sabendo de outras famílias na mesma situação, procura-as e grava mensagens com as suas vozes, com o intuito de as entregar pessoalmente aos soldados. Sérgio Graciano dirige este filme sobre a Guerra Colonial, com argumento de Joana Andrade e Filipa Poppe.

SÉRIES

The Rig

Prime Video, streaming

Estreia. Os trabalhadores de uma plataforma petrolífera ao largo da costa escocesa ficam isolados quando um misterioso nevoeiro envolve o local – um dos muitos eventos inexplicáveis que vão ameaçar e atemorizar o grupo. Estão dadas as coordenadas deste thriller sobrenatural criado pelo estreante David Macpherson, com Iain Glen (A Guerra dos Tronos) e Emily Hampshire (Schitt’s Creek) à frente do elenco.

Death In Paradise

Fox Crime, 22h

Arranca a 11.ª temporada da série criminal anglo-francesa que segue Neville Parker (Ralf Little), um detective a trabalhar no suposto paraíso de uma ilha caribenha.

Lisboa Azul

RTP2, 2h48

Oportunidade para (re)ver, semanalmente, a série que envolve uma rede de família e amigos, viagens temporais e mentais, universos paralelos e imagens de animação embutidas nas “reais”. Tudo começa em silêncio, com Camila, jovem depressiva, inanimada numa banheira. Lisboa Azul é criada e protagonizada por Luísa Fidalgo, com realização de Joana de Bastos Rodrigues.

MÚSICA

Metallica Presents: The Helping Hands Concert

MTV, 13h

Inicialmente anunciado para o primeiro dia do ano, é transmitido hoje o concerto solidário que os Metallica deram em Los Angeles, a 16 de Dezembro – o terceiro em prol da All Within My Hands, a fundação da banda.

DOCUMENTÁRIOS

McCurry: O Desígnio da Cor

TVCine Edition, 22h

Steve McCurry é um dos mais famosos e premiados fotógrafos do globo. É ele o autor do icónico retrato de Sharbat Gula, a rapariga afegã de olhar profundo e interpelador, captada num campo de refugiados, que fez capa da National Geographic em 1985. E é ele o alvo deste documentário de Denis Delestrac. Percorre 40 anos de carreira, com foco no processo de trabalho, nas passagens por cenários de guerra e nas histórias por detrás das fotografias, contadas por colegas, pessoas próximas e o próprio McCurry. É emitido no momento em que ainda é possível ver, na Cordoaria Nacional (Lisboa), a exposição Icons, estendida até 22 de Janeiro.

A Senhora Sapiens

RTP1, 23h50

Submissa, cuidadora, dedicada à família, à espera do homem que ia à caça? Estas ideias feitas sobre a mulher pré-histórica são desmontadas com base em investigações recentes que propõem uma visão muito diferente do lugar que a “senhora sapiens” ocuparia na comunidade.