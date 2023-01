Bruno Nogueira tem mais cinco temas Tabu para mostrar

Não é comum os programas que Bruno Nogueira encabeça terem segundas temporadas. Mas este sábado, às 21h45, vai para o ar na SIC o primeiro episódio da segunda leva de episódios de Tabu​ – já estando disponível na Opto, o serviço de streaming do canal, desde segunda-feira. É o programa que se estreou no ano passado, em que o cómico passa uma semana com quatro pessoas que representam algum tema sensível ou desconfortável para a sociedade, de doenças terminais à deficiência física, passando pela obesidade. Para depois, no fim, lhes apresentar um trecho de comédia de stand-up talhado para eles. No episódio de estreia da segunda época o tema é a velhice.