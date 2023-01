Até ao último acorde

Há um concerto dos The Specials ao qual tenho regressado. Realizou-se no final de 1979 no Colchester Institute, Essex, e encontrei-o no YouTube. No palco, Terry Hall (1959-2022), o vocalista da banda, grita no one is special, enquanto, nas suas costas, uma rapariga, que subiu ao palco, dança na sua juventude. Os músicos imitam-na até que Neville Staple, o outro vocalista, convida o público a juntar-se à banda. Em segundos, ao som de Skinhead Stomping, os The Specials desaparecerão para acolher os adolescentes numa dança colectiva. Todos bailam e, numa alegria impossível de conter, desfazem as fronteiras entre os de cima e os de baixo.