Análise de mutações do coronavírus leva a potencial vacina universal contra a covid

Acompanhamento de mais de 11 milhões de sequências genéticas permitiu desenvolver um imunizante com alta proteção contra variantes genéticas do coronavírus SARS-CoV-2, que provoca a covid.

A fórmula, chamada "S-pan" (S relativo à proteína S, ou proteína espícula, usada pelo vírus para invadir as células, e pan de pancoronavírus, ou coronavírus universal), contém as principais mudanças ocorridas no coronavírus SARS-CoV-2 que afectaram a eficácia das vacinas disponíveis até então, principalmente após o surgimento de novas variantes mais infecciosas ou com maior fuga imunológica (a fuga da protecção conferida por anticorpos).