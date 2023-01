Vulcão Kilauea volta a entrar em erupção e a cratera brilha com a lava

O vulcão Kilauea, no Havai, voltou esta quinta-feira a entrar em erupção. O aviso de actividade vulcânica do Serviço Geológico dos EUA (USGS, em inglês) foi enviado após ser detectado um brilho no cume que produzia smog (nevoeiro contaminado por poluição, neste caso fumo proveniente do vulcão), que está confinado dentro do Parque Nacional dos Vulcões do Havai. O vulcão não tinha actividade desde Novembro, altura em que parou pela primeira vez desde 2021.

Segundo a actualização da USGS, a erupção começou pouco após as 16h30 locais (2h30 de Lisboa). O nível de alerta do vulcão foi elevado para "vermelho" após uma avaliação da erupção e dos riscos associados, segundo o aviso.

A USGS disse que o gás vulcânico, que consiste em dióxido de enxofre e outros gases, poderia produzir uma névoa visível de smog vulcânico, conhecido como "vog", que foi observado no vento de Kilauea. O vog tem o potencial de gerar riscos sanitários aéreos para os residentes e visitantes, causando dificuldades respiratórias e podendo prejudicar também as culturas agrícolas.

Conhecido como o vizinho mais jovem e mais activo de Mauna Loa, que entrou em erupção em Novembro pela primeira vez desde 1984, o vulcão Kilauea tem vindo a entrar em erupção desde 2021.

A erupção do Mauna Loa não teve qualquer impacto e permanece silenciosa, disse o USGS. Por estar confinada, a erupção do Kilauea não apresenta para já perigo para a comunidade, além dos riscos respiratórios associados aos gases.