Poder Público. Este Governo já precisava de um 007

O primeiro-ministro, António Costa, acabou por fazer uma remodelação mais alargada depois do escândalo da TAP. E Pedro Nuno Santos fez também uma remodelação na direcção do PS ao bater com a porta no dia em que saiu do Governo.

Estes são os dois principais temas da semana a par com a segunda moção de censura ao governo de António Costa, que tem chumbo garantido, embora com diferentes votações em relação à moção de censura debatida em Junho.

No final, como habitualmente, há espaço para Público & Notório.

