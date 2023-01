Alexandra Leitão: “Há um problema que é preciso atalhar”

A deputada do PS assume que sem Pedro Nuno Santos o Governo está pior, defende reformas de esquerda e diz que os governantes só ganham “em dar explicações ao Parlamento”.

Numa entrevista feita antes da demissão da secretária de Estado da Agricultura, a deputada do PS Alexandra Leitão fala dos casos que têm abalado o Governo. Pode assistir à entrevista ao Interesse Público nas redes sociais e no site do PÚBLICO.