Lá faz primavera, pá

A tomada de posse do Presidente Luiz Inácio Lula da Silva foi um momento significativo da vida política internacional, entre outras coisas pela representatividade da sociedade brasileira. Entre outras pessoas, fizeram parte daquele momento Aline Sousa, mulher negra dirigente de uma cooperativa de catadores de materiais recicláveis, que colocaria a faixa no novo presidente; Ivan Baron, um influencer digital e ativista da luta anticapacitista; e Raoni Metuktire, do povo caiapó e uma das mais antigas e reconhecidas lideranças do movimento indígena e ambientalista pela Amazónia.