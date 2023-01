Taliban e empresa chinesa fecham acordo de exploração de petróleo no Norte do Afeganistão

É o primeiro grande acordo comercial com uma empresa estrangeira desde o regresso do grupo jihadista ao poder no país da Ásia Central. Governo taliban não é reconhecido internacionalmente.

O grupo fundamentalista islâmico que reconquistou o poder no Afeganistão no Verão de 2021 anunciou esta quinta-feira, numa conferência de imprensa, em Cabul, que vai assinar um importante contrato com a Xinjiang Central Asia Petroleum and Gas Co (CAPEIC), uma empresa chinesa, para a exploração de petróleo na região de Amu Darya, no Norte do país.

Trata-se do primeiro grande acordo comercial – tornado público, pelo menos – com uma empresa estrangeira desde que os taliban assumiram a governação do país da Ásia Central, na sequência da retirada dos soldados dos Estados Unidos e da NATO do território. O grupo já tinha governado o Afeganistão entre 1996 e 2001, antes da invasão anglo-americana.

O Governo dos taliban – que defende uma interpretação restritiva da lei islâmica e que, por isso, tem intensificado a reversão de diversos direitos humanos conquistados pelos afegãos nos últimos anos, nomeadamente os direitos das mulheres – não é formalmente reconhecido por nenhum país ou organização internacional.

Ainda assim, a República Popular da China, que também não reconhece o Governo do autoproclamado Emirado Islâmico do Afeganistão, nunca recusou os taliban enquanto parceiros de diálogo, nem esconde que tem interesses estratégicos no país, com o qual faz fronteira.

Não só por questões de segurança – Pequim diz que conta com o executivo afegão na luta contra os grupos terroristas islâmicos que ameaçam a província ocidental chinesa de Xinjiang – mas também no âmbito do desenvolvimento regional do megaprojecto de infra-estruturas da Nova Rota da Seda (Belt and Road Initiative, de acordo com a designação oficial chinesa).

Prova desses interesses, para além dos acordos assinados com o Governo anterior, foi a visita a Tianjin, na China, de uma delegação liderada pelo co-fundador do grupo jihadista, Abdul Ghani Baradar, para o encontro com o ministro dos Negócios Estrangeiros chinês, Wang Yi, pouco depois do anúncio da retirada norte-americana do Afeganistão e antes do regresso dos taliban ao poder.

Abdul Ghani Baradar é, hoje, o vice-primeiro-ministro em funções, e foi um dos líderes taliban que falou na conferência de imprensa desta quinta-feira.

“O contrato petrolífero de Amu Darya é um importante projecto entre a China e o Afeganistão”, congratulou-se o embaixador chinês em Cabul, Wang Yu, citado pela Reuters.

Numa mensagem publicada no Twitter, Zabihullah Mujahid, porta-voz do Governo taliban, explicou que a CAPEIC vai investir 150 milhões de dólares (mais de 142 milhões de euros) por ano no Afeganistão, nos primeiros três anos, e 540 milhões a partir daí, até se perfazerem 25 anos, o tempo da duração do contrato.

Nos termos da parceria, acrescentou, o Governo afegão deterá 20% do projecto de exploração nas províncias de Faryab e de Sar-e Pul, com possibilidade de aumentar para 75%.

“Com esta medida, o Afeganistão vai tornar-se, brevemente, auto-suficiente em termos petrolíferos”, garantiu Zabihullah.

O Governo anterior, liderado por Ashraf Ghani, e reconhecido pela comunidade internacional e apoiado pelos EUA, já tinha assinado, em 2012, um contrato de exploração petrolífera em Amu Darya com a empresa estatal chinesa National Petroleum Corp (CNPC).

Sem referir o nome da CNPC, Abdul Ghani Baradar afirmou, na conferência de imprensa, que a empresa chinesa que explorava petróleo no Norte do Afeganistão tinha deixado de o fazer após a queda do executivo de Ghani, no Verão de 2021.

“Pedimos à empresa [CAPEIC] para continuar o processo, de acordo com os padrões internacionais, e também pedimos para o fazer no interesse da população de Sar-e Pul”, disse o vice-primeiro-ministro, citado pela Reuters.

A agência noticiosa informa ainda que uma outra empresa chinesa está em negociações com os taliban para a exploração de uma mina de cobre na província de Logar, no Leste do Afeganistão.