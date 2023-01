Starmer responde a Sunak e até acolhe slogan do “Brexit” para defender “renovação nacional”

Um dia depois do primeiro-ministro britânico ter prometido solucionar a inflação, a saúde ou a imigração, líder do Labour diz que vai apostar na descentralização se vencer as eleições de 2024.

O líder do Partido Trabalhista, Keir Starmer, respondeu esta quinta-feira ao ambicioso e aguerrido discurso de lançamento do ano político proferido na véspera pelo primeiro-ministro conservador, Rishi Sunak, com o seu próprio discurso; muito focado na ideia de que a política, a economia e a democracia no Reino Unido precisam urgentemente de uma grande “renovação nacional”, assente numa “enorme transferência do poder para fora de Westminster”, sede do poder legislativo, em Londres.