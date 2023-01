Joseph Ratzinger (1927-2022). Acompanhe o funeral do Papa emérito Bento XVI

Mais de 60 mil pessoas são esperadas na missa exequial celebrada pelo Papa Francisco. Presentes estarão delegações oficiais de Itália e da Alemanha, país natal de Joseph Ratzinger (n.1927, Marktl)​, que morreu no sábado, aos 95 anos.

Outros líderes, como o rei e a rainha da Bélgica e a rainha de Espanha, além de mais de uma dezena de chefes de Estado ou de governo, entre os quais o Presidente português, Marcelo Rebelo de Sousa, marcam presença, mas a título privado. A maioria dos países será representada pelos seus embaixadores no Vaticano.

Antes, pelas 8h45 locais (7h45, em Lisboa), os cavalheiros papais carregarão o caixão em procissão para fora da Basílica e colocá-lo-ão nos degraus virados para a Praça de S. Pedro. Os fiéis rezarão o terço durante cerca de 45 minutos.

A missa exequial deverá começar às 9h30 (8h30, em Lisboa) e, no início, o Papa sentar-se-á diante do caixão virado para a multidão. O coro da Capela Sistina iniciará o seu canto com os ritos introdutórios. Após este momento, Francisco ocupará uma cadeira ao lado do altar e presidirá a partir daí, na posição sentada por causa de um problema num joelho. De pé estará o cardeal italiano Giovanni Battista Re, decano do Colégio dos Cardeais.

Francisco fará a homilia na missa, que será celebrada por 120 cardeais, 400 bispos e quase 4000 sacerdotes. No final da missa, Francisco recitará a última encomendação e despedida, pedindo a Deus que "console a Igreja".

A liturgia da missa fúnebre baseia-se principalmente na de um papa que morre enquanto reina, com algumas pequenas modificações, particularmente em algumas orações e leituras. Uma oração incluirá petições a Deus, tanto para Bento como para Francisco.

Perto do fim da Missa, Francisco abençoará o caixão, dizendo em latim: "Gracioso Pai, recomendamos à tua misericórdia o Papa emérito Bento, a quem fizeste sucessor de Pedro e pastor da Igreja, um pregador destemido da tua palavra e um ministro fiel dos mistérios divinos".

O coro cantará então em latim: "Que os anjos vos conduzam ao paraíso; que os mártires vos venham receber e vos levem à cidade santa, a nova e eterna Jerusalém".

O caixão de cipreste será, então, levado de volta à Basílica para um momento privado, durante o qual será selado. Será então colocado num caixão de zinco, que será soldado e fechado. Ambos irão então para um caixão maior, de madeira.

Bento XVI será então enterrado de acordo com os seus desejos: nas criptas sob a Basílica de São Pedro, onde o Papa João Paulo II foi originalmente enterrado, em 2005, antes de o seu corpo ter sido levado para uma capela na Basílica, em 2011. O enterro será também um serviço privado.