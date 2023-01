Fogaceiras, dinossauros e um Oceanário para entreter a família

VISITAS

Oceanário de Lisboa

Janeiro e Fevereiro

Até 28 de Fevereiro, o aquário convida a mergulhar no seu mundo e a conhecer as maravilhas da “vivíssima” exposição permanente — de que fazem parte 8000 animais de 500 espécies — e das mostras temporárias Florestas Submersas e One — O Mar Como Nunca o Sentiu, com descontos na viagem.

Numa campanha que promete “100% da experiência, com a diversão, o fascínio e a magia de sempre, por 50% do preço”, entram apenas os bilhetes comprados online no site do Oceanário e para visitas das 17h às 20h. Os preços andam entre os 7,50€ (dos 3 aos 12 anos), 8,50€ (seniores) e 11€ (dos 13 aos 64 anos).

OFICINAS

Festa das Fogaceiras

2 a 31 de Janeiro

Celebrada a 20 de Janeiro, a Festa das Fogaceiras inspira um programa que anima Santa Maria da Feira ao longo de todo o mês. No que toca à petizada, há uma série de visitas e oficinas nos museus da terra que evocam a história que deu corpo à tradição.

No Museu do Papel Terras de Santa Maria há Fogaceira à Janela, uma oficina que ensina a fazer meninas fogaceiras em papel (dia 8 de Janeiro, das 14h30 às 16h, grátis e sujeita a marcação prévia em 256 370 850 e museudopapel@cm-feira.pt).

O Museu de Santa Maria de Lamas propõe a visita e oficina de expressão plástica Fogaça ou Fogaceira? (nos dias úteis entre 2 e 31 de Janeiro, das 10h às 12h e das 14h30 às 16h30, 4€).

O Museu Convento dos Lóios segue Cumprindo a Tradição, recriando alguns dos objectos mais simbólicos da festa (de 3 a 19 de Janeiro, das 9h30 às 16h30, grátis e sujeito a marcação prévia em 256 331 070 e museuconventodosloios@cm-feira.pt).

Almofadando

7 de Janeiro

Nesta oficina de ilustração para crianças dos seis aos 12 anos, Ana Biscaia parte da poesia seleccionada por Sophia de Mello Breyner Andersen e das ilustrações de Júlio Resende para fazer uma festa de almofadas.

O encontro está marcado para sábado, às 10h30, no Teatro da Cerca de São Bernardo, em Coimbra. A participação custa 10€.

Canto Medo Espanto

8 de Janeiro

Inspirada no ditado popular que diz que quem canta seus males espanta, a actividade dinamizada por Ana Bento e Bruno Pinto convida crianças dos três meses aos seis anos a juntar todos os medos numa canção. Assim se transforma um lobo mau num loco mau ou uma tempestade numa sinfonia.

Domingo, às 10h e às 11h30, na Casa da Música do Porto, com bilhetes a 12€ (criança + adulto).

TEATRO

O Capuchinho Encarnado - Nem Todos os Lobos São Maus

7 e 8 de Janeiro

A companhia Byfurcação Teatro pega no conto clássico do Capuchinho Vermelho e dá a volta ao texto para mostrar que “os lobos nem sempre são maus”, explicam na sinopse.

E se o Capuchinho for “um menino mal-educado e rezingão” e o lobo for “apenas um apreciador de boa música e gostar de dançar por entre as árvores”? Estas são apenas duas das premissas que dão corpo a esta versão, apresentada no Auditório Carlos Paredes de Benfica (Lisboa), sábado às 15h e domingo às 11h. A entrada custa 10€.

Foto A Canção da Floresta DR

A Canção da Floresta

11 e 12 de Janeiro

Escrita em 1911 pela poetisa ucraniana Lesya Ukrainka (nascida Larysa Petrivna Kosach-Kvitka), A Canção da Floresta põe o panteão da mitologia ao serviço de uma narrativa sobre “a coexistência harmoniosa do homem e da natureza”, desfia a folha de sala.

Uma produção da Companhia de Teatro de Braga, com encenação de Olga Turutia-Prasolova e um elenco onde entram actores portugueses e ucranianos, que vai a palco quinta, às 21h30, no Theatro Circo bracarense (com sessões também para escolas, quarta e quinta, às 11h e às 15h). Bilhetes a 10€.

À Procura do Ó-Ó Perdido

8 de Janeiro a 5 de Fevereiro

Na Casa do Coreto, em Lisboa, a companhia Lua Cheia leva a cena a história de um bebé que adormece num pequeno jardim e fica sem o seu ó-ó, levado por um passarinho.

Com a ajuda do ar, da água, do fogo e do contador de histórias, o bebé reencontra o ó-ó perdido, não sem antes viver várias aventuras. Domingos, às 11h e 16h30, com bilhetes a 7€/criança e 9€/adulto (bilhete conjunto a 14€).

LEITURA

Muito, Muito, Muito Tempo

7 e 8 de Janeiro

Com o novo ano “ainda a espreguiçar-se, mas cheio de curiosidade pelo que aí vem”, o Lu.Ca - Teatro Luís de Camões (Lisboa) convida para uma leitura encenada.

O texto é de Ana Pessoa e cabe à actriz Anabela Ribeiro dar vida à história de uma menina que desperta de “um sono que demorou imenso tempo”. Sábado e domingo, às 11h30, com bilhetes a 1€.

DANÇA

O Quebra-Nozes

7 de Janeiro

A versão clássica do bailado com música de Tchaikovsky e coreografia de Marius Petipa e Lev Ivanov volta a palco pelas mãos da Classic Stage e sob a direcção de Evgeniya Bespalova. Temperada entre o romance e a fantasia, a obra-prima remete para “um sonho de Natal com bonecos animados, criaturas maléficas e um herói improvável”, refere a nota de apresentação.

No Coliseu dos Recreios, em Lisboa, sábado, às 16h e às 21h. Os bilhetes custam entre 20€ e 38€.

EXPOSIÇÃO

Dino World On Tour

6 a 29 de Janeiro

No parque de estacionamento do Gaia Jardim, em Vila Nova de Gaia, há dinossauros à solta. Entre as três dezenas de exemplares expostos, estão figuras gigantes à escala real (maior T-rex da Europa incluído, nota o comunicado), animatrónicos, fósseis e escavações, a que se juntam os espaços Kids e Multimédia, com documentários e filmes temáticos.

Para ver às sextas, sábados e domingos de Janeiro, das 10h às 13h e das 14h às 18h. A viagem ao mundo pré-histórico custa 10€ (6€ para crianças dos 4 aos 12 anos e seniores).